SABINA: Por la crisis del Covid-19 he perdido varios trabajos. Me siento inútil e intranquila. - BuscandoRespuestas.com

P.- SABINA: Hola, soy una estudiante italiana que ha permanecido bloqueada aquí en Málaga. Tuve la oportunidad de regresar a Italia con mi novio (español) pero cancelaron el vuelo y declararon que los sin residencia italiana no pudieran regresar. Decidí quedarme aquí con él porque vivimos juntos desde septiembre y estábamos planeando de casarnos y yo hubiera tenido una práctica en un periódico si sólo no pasaba todo esto. Me encuentro fatal. Hasta ahora intenté acostumbrarme a la situación y entender que todo iba a cambiar, pero no siempre en negativo. Él ha regresado al trabajo, gracias a dios, y yo me siento muy mal porque tiene que cuidar él sólo de los dos porque yo estoy terminando de estudiar, no me van a aceptar la práctica ni puedo lograr un trabajo part-time, como esperaba, en un hotel mientras cuidaba de mi sueño de ser periodista. Ahora es todo un misterio, lo único que sé es que me estaba concentrando en las clases online de mi universidad de Roma y de escribir artículos para un periódico italiano que me permite obtener una tarjeta para ser periodista en Italia y justo hoy se me rompe el ordenador. Se me ha caído toda la poca sensación de bienestar que tenía. Ahora ya no puedo cuidar de lo que me gusta, no puedo ayudar a mi novio económicamente, no puedo estudiar porque no se si voy a tener un ordenador nuevo (que cuesta mucho por la situación que tenemos ahora) para dar los exámenes y escribir por el único periódico que logré encontrar… Me siento inútil. No puedo ni dar un paseo cuando quiero para tranquilizarme un poco. Me siento sofocar adentro de estas paredes.

R.- Sabrina, la situación que vivimos no es responsabilidad tuya ni de nadie. No podemos hacer más que vivir el día a día con la esperanza de que poco a poco las cosas se van a ir solucionando y camino de ir recuperando una nueva normalidad.

Hay días que parece que no veamos salida a nada, todo lo que nos preocupa y agobia se acumula, y encima, nos suceden cosas inesperadas e inoportunas que dificultan y que perjudican más nuestro estado de ánimo. Tómate el tiempo que necesites para desahogarte y enfadarte, y después de eso, desde la calma, seguro que podrás encontrar opciones y soluciones al tema del ordenador, por ejemplo. Desde el poder trabajar desde algún otro ordenador (aunque no sea nuevo), o quizás alguien os lo pueda prestar de forma temporal, o vender a un precio asequible…

Sigue confiando en ti, en tus capacidades para conseguir tus sueños, te has esforzado y sigues trabajando mucho para ello. Piensa también que tu novio está a tu lado y te ayuda como lo harías tu con él si fueses la que en este momento estuvieses trabajando. Apoyaros el uno en el otro desde la confianza y el amor que sentís.