WILLIAMS: Me hicieron una PCR y salió negativa. Sigo con síntomas y mucha ansiedad. - BuscandoRespuestas.com

P.- WILLIAMS: Antes de cuarentena todo era normal, a la fecha estoy atravesando muy mal, tengo problema de respiración fui al centro de salud y me dijeron que estoy bien, igual sigo falta de oxígeno, me saque prueba descarte del virus (sangre del dedo) salí negativo, sigo con el problema de respiración, me saque placa radiográfica tórax me dicen que tengo una pequeña neumonía. Estoy más confundido y tengo ansiedad muy severa por lo cual desarrollo cuadro de falta de respiración muy profunda. Espero su respuesta de ya mi agradecimiento por ello.

R.- Williams, contacta con tu médico de referencia o el CAP. Coméntale como te sientes y lo confuso que estás por ello. Si te confirman que todo a nivel orgánico está correcto, puede también recetarte alguna medicación para reducir niveles de ansiedad.