SONIA: La carga de trabajo en casa, con 3 niños pequeños, me causa tensión y nerviosismo. - BuscandoRespuestas.com

P.- SONIA: Hola esta es mi situación: tengo tres días con un nerviosismo en brazos y estómago. Tengo tres niños, entre ellos un bebé de meses que necesita mucha atención ya que uso la lactancia. Los otros dos niños, uno de 9 y el otro de 3. Tenerlos a los niños todo el día se me está haciendo agobiante, el más grande se revela y no quiere trabajar y el chico solo quiere ver tele. Ya no sé qué hacer, ya los castigue, ya platique con ellos y nada. Mi esposo también está en casa, a veces me ayuda con las labores del hogar pero son contadas las veces. Me atormento a diario porque tengo muchas cosas que hacer entre la comida, limpieza, niños, ropa limpia… ¿Qué me aconsejan hacer?

R.- Hola Sonia, el malestar que percibes en tu cuerpo es consecuencia del estrés y la ansiedad. Estamos viviendo una situación que nos genera mucho malestar debido a que tenemos que lidiar con muchos frentes.

Tienes 3 hijos de edades distintas que requieren de vuestra atención. Gestionar nuestra ansiedad es importante, primero porque transmitimos nuestro estrés a los niños los cuales se alteran mucho más y segundo porque te ayudará a ser más resolutiva a la hora de gestionar las demandas de tus hijos.

¡SÚMATE A NUESTRA COMUNIDAD! Podrás escuchar nuestros podcast, recibir un boletín semanal con las novedades, escribir comentrios, enviar preguntas… Hazte una cuenta ahora GRATIS

Para ello es importante que acerques tus expectativas (tareas de los hijos, tareas de casa) a la realidad (es imposible que no todo salga a la primera ya que la situación es excepcional, la realidad es que la situación no es fácil y no puedo tener el control de todo), es importante flexibilizarnos, en estos momentos. Querer tener el control de absolutamente todo es contraproducente puesto que en lugar de controlar nos descontrolamos más.

Establecer rutinas, te puede ayudar y esto va a dar seguridad a tus hijos. Por el contrario, se alteran más porque no saben qué va a suceder y hay muchos momentos de aburrimiento. Cada uno tiene que tener la suya. Con el mayor sería conveniente que la hicieras con él.

Es importante trabajar desde el refuerzo positivo más optar por el castigo, ya que se generan dinámicas negativas. Así que te propondría hacer un listado de premios (ver la televisión, jugar, postre preferido…) y asociarlos al cumplimiento de las distintas rutinas. Así que con tu hijo mayor te propongo que hagas un plan de tareas y premios para que responda mejor a las distintas tareas y disminuyas los conflictos que se generan con él.

Con el de 3 años el refuerzo tiene que ser más inmediato. Tu hijo de 3 años se encuentra en una etapa en la cual el movimiento es importante, te recomiendo que le prepares algunos circuitos en casa, que salte y se mueva. No sé si ya se os permite salir a pasear, si es así aprovecha estos momentos puesto que esto va ayudar a tus hijos.

Es importante que te organices con tu esposo, en estos momentos es muy importante para vuestra salud emocional trabajar en equipo. Y rebajar las expectativas del orden en casa, limpieza etc. No quieras llevarlo todo al 100% porque no es posible. Os recomiendo que el planning de las rutinas lo hagáis conjuntamente.

Es una situación excepcional la que estamos viviendo y es muy importante que la aceptemos y aprendamos a sobrellevarla, pero no, querer controlarla ya que esto nos genera mucho estrés, que nos bloquea y no nos deja avanzar. Ánimo y un fuerte abrazo