ANDRES: He comenzado a tener ansiedad durante el confinamiento. Tengo miedo a lo que pueda ocurrir. - BuscandoRespuestas.com

P.-ANDRES: Hola buen día. Primero agradecimiento absoluto por el trabajo y la colaboración desinteresada que hacéis. Mi problema es que he descubierto esta terrible enfermedad (ansiedad) durante este confinamiento. Ha sido horrible, añadiendo que el peor lugar para visitar era el hospital ya imaginareis el agobio brutal. Por mi mente pasan pensamientos de acabar con el sufrimiento de la peor manera posible pero necesitaba que pasara ya… El miedo y las sensaciones de estar enfermo invadieron todo mi ser, tengo 3 hijos y mi esposa, ellos fueron la fuerza para no desfallecer totalmente. Los pensamientos fatalistas me llegan siempre y hay algo que no logro superar y es pensar en el pasado (me entristece) y en el futuro. Me duele verme con mucha edad me da pánico, pues me descoloca muchísimo y me agobia demasiado. Qué puedo hacer o cómo puedo solucionar este problema.

R.- Hola Andrés, la situación que estamos viviendo requiere de mucha paciencia, aprender a centrar nuestra atención en aquello que nos ayuda y no en los pensamientos que nos perturban.

La ansiedad o el miedo es una emoción que nos bloquea y nos inhabilita, no nos deja funcionar ni buscar soluciones a nuestros problemas, al contrario, empeora la situación y el problema se hace aún mayor. Generalmente sentimos mucha ansiedad cuando queremos controlar algo que no está en nuestras manos.

Te aconsejo que cuando sientas este miedo te centres en el presente, pensar en el futuro te hace centrarte en algo que no puedes controlar y empeora el momento actual. Como tú dices, tienes una familia que te ha dado la fuerza para sobrellevar la situación. En esos momentos piensa en ellos, haz alguna actividad con tus hijos, proponte disfrutar de ellos ya que este es el único regalo que nos ha dejado esta situación, observar lentamente y sin prisas a nuestros hijos. Observar como crecen, como juegan, como estudian, como se ríen, como se enfadan… cualquier momento es un regalo que nos dan.

Pensar en el pasado o en el futuro probablemente sea inevitable para ti, pero es importante que decidas cuanta energía gastas en ello, puesto que sino te vas a quedar sin batería para funcionar en el presente. Intenta no pensar más allá del momento presente y en el día a día, mirando lo que puedes hacer para mejorar tu bienestar y así la situación te será más soportable. Ánimo y un fuerte abrazo