JOSÉ ANTONIO: La pandemia, sumada a otros problemas anteriores, me ha causado ansiedad. - BuscandoRespuestas.com

P.- JOSÉ ANTONIO: Hace un tiempo me hicieron un escáner y me dio impresión de estar dentro y a veces lo pienso y me da angustia. Tengo un nieto que está bien, pero su madre tuvo un virus durante el embarazo, y lo paso al feto que podía tener graves consecuencias, todo ha ido bien pero tuve una gran preocupación. Estoy de erte y no me da gran problema el no tener que trabajar, pero tengo más tiempo de pensar. Mi padre ha fallecido hace 20 días después de una grave enfermedad, en la cual ha tenido muy mala calidad de vida en los últimos meses y dolores.Y no se si tengo depresión o ansiedad, a veces pienso que estoy encerrado y me da miedo y ahogo, no quiero pensar pero a veces no se pueden evitar los pensamientos, bebo agua y parece que me ahogo, me ducho y lo mismo, en casa me pasa mas que en la calle y por la noche mas que por el día. Lo comente con el médico y me ha mandado un ansiolítico (alprazolam) y después de pensarlo he decidido comentar con una psicóloga. He pensado en un poco de claustrofobia, TOC, o alguna manía o un poquito de cada cosa por todo lo que me ha pasado junto con lo del coronavirus actual. También he pensado que, en vez de psicológico, pueda ser algo físico, asma, etc y al no poder respirar bien de verdad sea esto lo que me cause la ansiedad.

R.- José Antonio, mi más profundo pésame por la pérdida de tu padre. Has hecho muy bien en consultar con tu médico para poder dar respuesta a las dudas que tenías sobre tus síntomas. Si aún continúas confuso contacta de nuevo con él para que su información te aporte tranquilidad y así puedas recibir el tratamiento que te conviene y necesitas.

El trabajo psicológico sería recomendable para ayudarte a gestionar todas las vivencias por las que últimamente has pasado, te proporcionará las herramientas necesarias para reducir la ansiedad. El/la profesional te podrá acompañar también en el proceso de duelo por la pérdida de tu padre.

Busca apoyo en las personas que quieres y que son de tu confianza. Tenerlos cerca te ayudará a sobrellevar mejor estos difíciles momentos.