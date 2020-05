ALEJANDRO: Las malas relaciones familiares están haciéndome difícil el confinamiento. - BuscandoRespuestas.com

P.- ALEJANDRO: Mi nombre es Alejandro y el motivo por el cual me pongo en contacto con ustedes es porqué estoy empezando a tener síntomas de ansiedad debido a la situación en mi casa. No nos hablamos ni mi padre, ni mi madre, ni yo. Mi madre tiene que ir al médico de familia por que padece de depresión y falta de memoria y yo me estoy comiendo la cabeza por si le tienen que hacer el test de Coronavirus o la muestra y que vaya a dar positivo y es que en mi casa me entra ansiedad pensando en que tenga que estar más tiempo encerrado.

R.- Alejandro, las circunstancias que hemos vivido y seguimos viviendo, han puesto a prueba las relaciones familiares y personales, en las que conflictos ya existentes antes de la crisis sanitaria se han hecho más palpables y difíciles de gestionar durante la convivencia obligatoria.

Esta situación seguramente haya podido agravar la salud mental de tu madre, por lo que es muy importante que reciba en estos momentos la atención y tratamiento médico que necesita.

Estás anticipando una situación que puede no darse y, si sucediese, que le realizasen el test y diese positivo, es cierto que se traduciría en estar más tiempo en casa, pero también en un tiempo de cuidado hacia tu madre, hacia vosotros y hacia los demás. Confía en ti y en ser capaz de manejar esta situación.

Sería recomendable que pudieses buscar ayuda de un profesional de la psicología con el que pudieses valorar iniciar un trabajo psicológico. Te ayudaría a gestionar la ansiedad que te provoca el encierro, a aprender a relacionarte con tu madre diagnosticada de depresión, a trabajar la falta de comunicación familiar (aconsejable terapia familiar) y a facilitarte las herramientas necesarias para poder afrontar y sobrellevar las circunstancias de la mejor manera para ti. Busca apoyo en personas de tu confianza.