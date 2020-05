JULIO: Hasta ahora llevaba bien el confinamiento, pero he comenzado a sentir ansiedad. - BuscandoRespuestas.com

P.- JULIO: Nunca he tenido una ansiedad muy severa y siempre la he sabido controlar, incluso en periodo estresantes. Empecé bastante bien la cuarentena y me ha sido relativamente productiva. A partir del 1 de mayo he empezado a sentirme ansioso y a dormir peor, nunca insomnio, y siento que no soy capaz de gestionarlo. Alguna palpitación (latidos fuertes) en algún momento del día y algún cosquilleo/molestia en la parte izquierda de mi cuerpo, como tensiones musculares en hombro, brazo, pecho, abdomen… Entreno con pesas y si hago entrenamientos muy fuertes o me descuido con la cantidad, suelo sufrir el síndrome de sobreentrenamiento cuyo principal síntoma en mí es la ansiedad y el pulso acelerado. Creo que se me ha mezclado esto último con no poder salir a pasear demasiado y la escasez de luz solar. Por revisiones médicas recientes no tengo problemas de corazón. ¿Qué medidas puedo adoptar para mejorar estos síntomas? Gracias.

R.- Julio, por como describes los síntomas me da la sensación de que conoces muy bien las reacciones naturales de tu cuerpo. Es importante que sea así ya que, ante cualquier anomalía, podemos reaccionar a tiempo y darle solución.

Hablas del síndrome de sobreentrenamiento y de los síntomas que se manifiestan en ti cuando lo sufres. Cuida el exceso y la intensidad del ejercicio físico. Pon en práctica esos recursos que te han ayudado en otras ocasiones a manejar la ansiedad. Puesto que la circunstancias ya nos lo van permitiendo, sal a pasear y disfruta de la luz del día que tanto nos hace falta y reconforta.

Una rutina de relajación al final del día (una buena ducha, leer, ver una película divertida, practicar alguna técnica de relajación…) favorecerá tu descanso.