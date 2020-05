STEFANKA: Aunque la prueba del coronavirus ha dado negativa, siento que no respiro bien. - BuscandoRespuestas.com

P.- STEFANKA: Llevo hace un mes que siento que el aire que respiro no me satisface, en ocasiones me desespero por respirar y llego a un estado de situación de ansiedad, realizo actividad física, pero aún no se cuáles son las causas de esa falta de aire, hace 15 días me realice la prueba PCR y salió negativa. ¿Me podrían ayudar? Muchas personas me han dicho que es algo psicológico. También he bajado de peso.

R.- Stefanka, te recomendaría que contactases con tu médico de cabecera o el CAP para que puedan darte respuesta a la causa de esa falta de aire y ayudarte a tratarla.