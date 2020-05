JUAN MIGUEL: El confinamiento ha acabado con mi relación de pareja. - BuscandoRespuestas.com

P.- JUAN MIGUEL: Hola, la verdad que estaba empezando una relación que parecía idílica, pero el covid parece que se la fue llevando poco a poco. Sin vernos, videollamadas, un día mi pareja empezó a ver todo cosas negativas sobre mí, y me ha dejado. Normalmente estos procesos son duros, pero con la pandemia se me hace mucho más difícil. Pensaba que tras esto viviríamos juntos, que sería un pequeño reto, que tras todo volveríamos a reiniciar de cero, que sería complicado… pero he pasado de todo a nada, no termino de asimilarlo. Me excuso en la pandemia sin aceptar que tal vez para ella no soy la pareja adecuada, o ella para mí. Pero mis recuerdos quedan en los meses de febrero y marzo, donde éramos un equipo imparable… y ahora ni nos hablamos ni parece que vayamos a tener un motivo para hacerlo.

R.- Juan Miguel, esta crisis sanitaria irrumpió en nuestras vidas y en un momento donde como tú, muchas relaciones de pareja que empezaban se vieron obligadas a vivir distanciadas.

Entiendo que debe ser difícil aceptar el fin de una relación cuando el recuerdo que te queda de los momentos compartidos con esa persona son, como tu describes, idílicos. Así suelen ser en el inicio de cualquier relación amorosa, donde el enamoramiento hace que idealicemos a la otra persona y todo lo que vivimos junto a ella.

Podrías proponerle veros en persona, un reencuentro, ya estamos en una fase que nos lo permite. Buscad un entorno agradable en el que los dos os sintáis cómodos y que favorezca el diálogo. Será un espacio donde tú le podrás preguntar y conocer cuáles han sido los motivos que le han llevado a tomar la decisión finalizar la relación y donde tú también podrás hacerle saber, dónde estás tú y cuáles son tus sentimientos hacia ella.

Sea cual sea la respuesta, es importante, si nos dan la oportunidad, verbalizar todo aquello que sentimos y pensamos, como también el comprender por qué finaliza una relación para poder aceptarlo y seguir adelante.