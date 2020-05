CAREN: Aparentemente todo me va bien, pero por las noches siento angustia y no puedo dormir. - BuscandoRespuestas.com

P.- CAREN: ¡Hola, nunca hablé con un psicólogo! ¡Pero me pasa algo raro y quiero saber por qué es ya que no me deja tranquila! Estamos en un momento difícil se entiende, pero no creo que sea eso el motivo, ¡en si no sé qué es! Tengo trabajo bueno sigo trabajando, tengo muchos pretendientes mucha gente que me quiere tengo un buen hogar y tengo buenos estudios Estoy conforme con todo. ¡Pero todas las noches antes de dormir me da un miedo o algo así como preocupación o angustia y no me deja dormir, está afectando mis horarios y ya no sé qué hacer! ¡No sé si me pueden ayudar! Gracias por esta atención que dan.

R.- Caren, muchas veces entendemos que en nuestras vidas va todo bien hasta que un día, por algún motivo, conectamos con alguna parte de nosotros que nos quiere decir algo.

Intenta identificar cuáles son los pensamientos que aparecen antes de irte a dormir, anótalos e intenta definir qué emoción es la que te hace sentir, la que acompaña a estos pensamientos, es decir, si es miedo, preocupación, angustia y si se repiten los mismos cada noche. Eso te va a dar pistas de cual pueda ser el origen de ese malestar.

Realiza alguna rutina de relajación al final del día: darte un baño, practicar alguna técnica de relajación o respiración profunda, ver alguna película divertida… Si el malestar aumenta o continúa contacta con algún psicólogo/a para que pueda ayudarte a gestionarlo.