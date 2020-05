LAURA: Mis problemas mentales se han agudizado con la pandemia. - BuscandoRespuestas.com

P.- LAURA: Buenas tardes. Muy de agradecer la labor que estáis haciendo, porque no sólo hay un problema de pandemia, sino que ésta ha disparado los problemas mentales que algunos ya teníamos, y como somos los silenciosos, los retraídos, los que nos escondemos, pues parece que no estemos, pero vaya si estamos. Sufro de ansiedad, relacionada con mis miedos más ancestrales de cuando era pequeña. Mi padre era muy mayor y siempre tenía miedo a perderlo. Esto ya lo he estado trabajando con mi terapeuta y lo llevaba bastante bien, pero con esta pandemia, el miedo ha vuelto. Tengo miedo a enfermar, a que me ingresen, a morirme, en definitiva y perder todo lo bueno que tengo en la vida. Mis miedos tienen que ver con el miedo a las pérdidas y ahora ya no tengo padres, así que estoy yo. Tengo 50 años y llevo así desde bien pequeña, aunque no fuera consciente al principio. Estos días me fuerzo a salir a comprar, pero cada semana me pasa algo, o me asusto porque no me he puesto bien la mascarilla o porque me encuentro a un vecino demasiado cerca, es igual. El miedo se escapa por donde puede y hoy me han traído un paquete y para abrirlo me he puesto guantes y luego sin darme cuenta, me he tocado las gafas y la cara. Estoy muy asustada, pensando que igual la caja estaba contaminada y que pasaré cuatro días horribles esperando que aparezcan los síntomas. En fin, que lo estoy pasando fatal porque siempre que salgo o que hay algo fuera de lo común, la ansiedad me desborda pensando en el peor de los escenarios. Por cierto, estoy con Lorazepam media cada 12 horas. ¿Algún consejo para mí? Muchas gracias por vuestra atención.

R.- Laura, sabrás por el trabajo psicológico que habrás realizado con tu terapeuta, que nuestros pensamientos generan emociones y el miedo es una de las más potentes. Tener miedo es algo natural y necesario para nuestra supervivencia ya que nos pone en alerta ante una situación de amenaza. Nos ayuda a afrontar verdaderos peligros, pero si el miedo es excesivo nos paraliza e impide actuar, o si actuamos, lo hacemos de manera equivocada.

Seguramente se haya reactivado en ti debido las circunstancias que vivimos, ese miedo nuclear del que hablas , el de las pérdidas de aquello que amamos y da sentido a nuestra existencia. El regreso a nuestro día a día está lleno de incertidumbre y requiere de un proceso de adaptación a la nueva normalidad, donde nos expondremos de forma progresiva a nuestros miedos que, poco a poco, iremos haciendo más pequeños y llevaderos.

¡SÚMATE A NUESTRA COMUNIDAD! Podrás escuchar nuestros podcast, recibir un boletín semanal con las novedades, escribir comentrios, enviar preguntas… Hazte una cuenta ahora GRATIS

Focaliza la atención en ti, en que sigues cuidándote y protegiéndote. Esas medidas de higiene y protección harán que, poco a poco, te vayas acostumbrando a ellas, y el salir a la calle y relacionarte con los demás, lo vayas viviendo de forma más relajada.

Si la ansiedad aumenta o persiste, consulta con el médico con el que iniciaste el tratamiento farmacológico para que revise la medicación. También sería recomendable que contactaras con tu terapeuta para que te ayude a gestionar esas situaciones donde el miedo se intensifica. Confía en ti, en tus fortalezas y capacidades.