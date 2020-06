LESLIE: Tengo ansiedad y me provoca mareos y dolor de cabeza. - BuscandoRespuestas.com

P.- LESLIE: Hace como aproximadamente 2 semanas me siento un poco mal, siento ansiedad, siento como si me fuera a desmayar, siento que me falta el aire, tengo mareos y mucho dolor de cabeza eso solo me pasa como 3 días a la semana también incluso no puedo dormir, tengo miedo de dormir ¿qué me está pasando? Por favor ayúdenme ya no sé qué hacer o a quién decirle esto.

R.- Leslie, seria conveniente que contactaras con tu médico de cabecera o el CAP para poder consultarle y que pueda dar respuesta a estos síntomas que comentas.

Si es ansiedad podrá recetarte medicación, lo que podrá ayudarte a sentirte más calmada y a poder tener un descanso reparador.