BASILIO: Cada vez estoy más irascible y me cuesta volver a casa tras el paseo diario. - BuscandoRespuestas.com

P.- BASILIO: Buenas tardes, yo vivo en Madrid, en un piso pequeño e interior. Vivo con mi mujer y mis dos hijos pequeños. El caso es que solo tenemos vistas a un patio de luces y se escucha todo lo que hacen y dicen los vecinos. Nunca me ha molestado, excepto alguna fiesta a deshora, y aunque el confinamiento lo he llevado bien, desde que podemos salir a pasear me molesta mucho cualquier ruido del patio, en especial la música de uno de ellos, que reconozco que suele estar a un nivel razonable, pero es oírle y empiezo con cuadros de ansiedad, ira y ya no tengo ganas de hacer nada…antes veía series, dibujaba, jugaba con los críos….solo me apetece meterme en la cama donde no oigo nada. Salgo a la calle y bien, intento estar el mayor tiempo posible, pero llega la hora de volver a casa y me noto taquicardia, tiemblo y me pongo irascible. Porque me pasa esto?, Se pasará tras el confinamiento?, Me estoy volviendo loco?. Gracias por todo y perdón por el ladrillo.

R.- Basilio, no te estás volviendo loco, tranquilo. La situación de confinamiento ha provocado estrés en la mayoría de personas y fluctuaciones en el estado de ánimo. Es posible que hayas mantenido un estado de ánimo estable y que ahora que estamos en otro momento, intentando volver poco a poco a una nueva normalidad, hayan aparecido otras emociones, sensaciones desagradables para ti, como la irritabilidad, la ansiedad, la apatía, tristeza…

Quizás durante las semanas que no podíamos salir a la calle – únicamente para lo necesario-, tenías un nivel de tolerancia, más alto que ahora, hacia tus vecinos y a los ruidos que estos podían causar. Las calles estaban desiertas, sin coches ni gente, en silencio, y el ruido se concentraba en nuestros hogares. Ahora, las calles ya han despertado y empiezan a ser las que eran antes: movimiento, ruido, barullo…y nuestras casas son nuestro refugio y en donde necesitamos encontrar reposo y paz.

Es importante que puedas entender que te ocurre al volver a casa, y que quizás eso que te sucede pueda estar más relacionado contigo que con algo externo ( vecinos, ruidos..). Relacionado con cómo te estás sintiendo en estos momentos. Comentas que buscas espacios donde estar solo y alejado del ruido. Atiende a esta necesidad, seguramente durante todas esas semanas que tuvimos que permanecer en casa sin poder casi salir, imagino que cuidando de tus hijos pequeños, en una convivencia familiar en un espacio reducido, poco o nada habrás podido disponer de ratitos para ti, de poder estar solo.

Escúchate y acepta como te sientes. Comparte con tu pareja lo que te está sucediendo. Entre los dos y dialogando desde la sinceridad y confianza, podréis seguro encontrar soluciones y ayudaros mutuamente en las necesidades que individualmente podáis tener (por ejemplo: quizás podáis turnaros alguna tarde entre semana, y mientras ella pueda estar con los niños, tu puedas disponer de ese tiempo para ti y viceversa). Siempre podrías pedir ayuda, en caso de necesitarlo, a un psicólogo/psicóloga.