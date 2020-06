PATRICIA: Tengo pánico a que ya nada vuelva a ser como antes de la pandemia. - BuscandoRespuestas.com

P.- PATRICIA: Hola! la verdad que al ver este cuestionario he visto los cielos abiertos porque, desde que ha pasado todo esto, tengo pánico a que nada vuelva a ser como antes, me planteo en todo momento ¿volveremos a la normalidad de antes? ¿A no tener que preocuparnos por la distancia? ¿Ni por las mascarillas?. Eso me perturba a todas horas

Muchísimas gracias por crear esto.

R.- Patricia, gracias a ti por compartir y confiar en nosotros. La pandemia sorprendió al mundo y nos vimos obligados a confinarnos y dejar a un lado nuestro día a día. Tuvimos que adaptarnos a esta nueva situación y hoy, con el esfuerzo de todos, estamos caminando juntos hacia esa nueva normalidad.

Preguntarnos sobre lo que nos deparará el futuro es algo natural, pero debemos hacerlo desde la confianza y responsabilidad individual y colectiva, creer que, poco a poco, podremos ir recuperando todo aquello que nos hace sentir bien y felices, principalmente la relaciones sociales y el contacto físico con los demás que tanto necesitamos.

La experiencia que hemos vivido y estamos viviendo, nos deja un gran aprendizaje sobre nosotros mismos y de los demás, conocimiento que, seguro, nos será de gran utilidad para seguir avanzando y mejorando nuestras vidas.