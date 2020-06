MARINA: Tengo una amiga con muchos problemas de sueño. ¿Cómo puedo ayudarla? - BuscandoRespuestas.com

P.- MARINA: tengo una amiga que no puede dormir y se agobia mucho, si consigue dormir son 2 horas y después se despierta y no vuelve a dormir en toda la noche, pero solo duerme un rato si se toma unas pastillas, pero no puede dormir bien. Se pone a llorar y se agobia, ¿qué podemos hacer?

R.- Marina, sería recomendable que tu amiga contactase con algún médico especialista en psiquiatría para que pudiese evaluar su estado anímico y ayudarle también a regular el sueño. Le indicará cual es el tratamiento a seguir y que mejor se ajusta a sus necesidades.

Contar con vuestro apoyo y cariño le será de gran ayuda en estos difíciles momentos .