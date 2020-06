MABEL: Me levanto con una sensación rara en el pecho y estómago, y duermo muy mal. - BuscandoRespuestas.com

P.- MABEL: Desde hace un mes estoy con dolores del corazón, a veces tengo problemas. Al dormir doy vueltas en la cama y es muy desesperante nunca antes me había sentido tan mal. En la mañana me levanto con un sensación fea en el pecho y también que sube desde mi estómago. No sé si me puede recomendar algo que me pueda tomar estaba pensando en comprarme valeriana algo que sea medicinal. Antes me gustaba ver películas de terror pero ahora no me duele el pecho de igual manera al subirme a los juegos mecánicos ayúdeme.

R.- Mabel, sería recomendable que pidieras cita con tu médico de cabecera o en el CAP para que pudiese valorar cual es la causa de ese dolor en el pecho. Él o ella te indicará cual es el mejor tratamiento para ti y así mejorar tu malestar.

Haces muy bien en evitar películas o actividades que te provoquen sobresaltos. Éstas producen una serie de procesos fisiológicos (presión arterial alta, respiración agitada, latidos cardíacos rápidos…) que en estos momentos no te conviene experimentar y aún menos por la noche, antes de acostarte.