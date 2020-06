IVAN: Me cuesta volver a salir con mis amigos. Además, he ganado mucho peso durante el confinamiento. - BuscandoRespuestas.com

P.- IVAN: Pues la verdad es que llevo mucho tiempo sin salir, mis amigos me dicen de vernos, pero no tengo ninguna gana. Encima apenas duermo, me siento mal, he cogido un montón de peso y sé que tengo que hacer ejercicio y muchas cosas productivas, pero pasa el día y acabo haciendo absolutamente nada.

R.- Ivan, tantas semanas de confinamiento han pasado factura emocional a muchas personas, como a ti. Sentir apatía, estado de ánimo bajo, ansiedad, pocas ganas de salir, de relacionarnos, junto con el empezar a tomar decisiones sobre el futuro más inmediato, hace que este momento de desescalada, aunque haya sido muy esperado y deseado, esté repleto de dudas, de incertidumbre.

Es importante que aceptemos como nos sentimos para poder encontrar soluciones. Identifica como te sientes, no es lo mismo estar triste, que cansado, que harto o enfadado. Darle un nombre a lo que te ocurre te dará pistas y te ayudará a comprender mejor que te sucede.

Pensar desde la obligatoriedad, desde el ´tengo que ‘, te dificultará actuar, ponerte en marcha y avanzar. Piensa en positivo, en que eres capaz de conseguir, poco apoco, tus objetivos.

Planifica tu día, horarios de trabajo, de comidas y de descanso. Incluye el empezar a salir a la calle, a pasear, a caminar, por ejemplo. Es verdad que requerirá un mayor esfuerzo al principio, luego te será más fácil, ya verás.

Otro objetivo que puedes marcarte es decidir un día para salir con tus amigos o sólo con uno de ellos, si te resulta más fácil. Comprobarás que ellos también necesitan compartir contigo muchas de sus vivencias.

El aumento de peso está siendo para muchos un verdadero problema derivado del haber estado tanto tiempo en casa y del sedentarismo. Ponte en manos de un endocrino si fuese necesario. Podrá aconsejarte qué tipo de alimentación necesitas para comer de una forma sana y, a la vez, bajar de peso. Verás que empezar a cuidarte y empezar a realizar algo de ejercicio físico, beneficiará tanto tu salud física como la emocional, y de esta forma recuperarás de nuevo la sensación de control de tu vida.

Si vieses que dar estos pasos te resulta difícil, busca la ayuda de un profesional de la psicología que te ayude a gestionar este momento.