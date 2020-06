GOYO: Cuando duermo fuera de mi casa, por motivos de trabajo, no duermo y estoy irascible. - BuscandoRespuestas.com

P.- GOYO: Buenas, mi problema es cuando pernocto fuera de casa por trabajo no consigo dormir. Estoy enfadado todo el día, muy preocupado por estar lejos de mi familia, estoy muy estresado y con mucha ansiedad muy triste todo el día. Es posible que me tuvieran que dar un justificante que me dijera que es lo que me pasa sobre toda para la empresa. Me han dicho que puede ser que tenga trastorno de ansiedad por estar fuera del hogar. Gracias.

R.- Goyo, si el trastorno de ansiedad ha sido diagnosticado por un profesional de la salud, recurre a él, a tu médico de cabecera, o a un médico especialista en psiquiatría para que evalúe tu estado de ánimo actual. Él mismo podrá realizar un informe que podrías presentar en tu empresa.