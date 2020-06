EMPERATRIZ: A raíz del confinamiento ha aumentado mi preocupación por los estudios. - BuscandoRespuestas.com

P.- EMPERATRIZ: Bueno en mi caso estoy muy preocupada, porque jamás he padecido de ansiedad. Soy estudiante de la Universidad y desde que esta cuarentena inició, me he preocupado mucho por mi aprendizaje y rendimiento en mis estudios. Pues ahora, me cuesta mucho dormir, me da una fatiga muy fea que ni quiera soporto las almohadas, siento oprimido el pecho, siempre tengo mucho miedo que hasta con la luz encendida duermo. La verdad no sé si sea ansiedad o algo más, pero lo que sí sé es que me preocupa.

R.- Emperatriz, los estudiantes, habéis sufrido como el resto de la sociedad los efectos del confinamiento. Tiempos de incertidumbre, de adaptación a los cambios y mucho esfuerzo para sacar adelante vuestras clases y vuestros estudios. Tu cuerpo y tu mente pueden estar reaccionando al estrés vivido, manifestándose en los síntomas que comentas.

Sería recomendable que pidieses cita con tu médico de cabecera para que pudiese recetarte alguna medicación que pudiese hacerte sentir mejor. Podrías valorar también contactar con algún profesional de la psicología con el que pudieses iniciar trabajo psicológico. Te ayudará a manejar la ansiedad y el miedo.

¡SÚMATE A NUESTRA COMUNIDAD! Podrás escuchar nuestros podcast, recibir un boletín semanal con las novedades, escribir comentrios, enviar preguntas… Hazte una cuenta ahora GRATIS

Busca apoyo también en las personas que son de tu confianza y comparte con ellas como te sientes. Tenerlas cerca y acompañándote, será muy bueno para ti.