RAFAEL: Tengo 87 años y estoy confinado en casa desde el principio. Creo que no tengo síntomas. ¿Tengo que realizarme el test? En caso afirmativo ¿dónde? Muchas gracias. - BuscandoRespuestas.com

Hola Rafael, puedes solicitar información respecto a tu pregunta llamando al 061 y exponiendo tu caso concreto. Otra opción sería contactar con tu médico de cabecera y plantearle tus dudas.

Creo que si has estado en casa desde el principio y no tienes síntomas quiere decir que has estado cuidando de ti de una forma muy acertada y te has protegido desde el inicio con muy buen criterio.

Te felicito por tu claridad a la hora de tomar esta decisión. Es bonito ver que la edad es un incentivo para cuidarse y hacer lo posible para mantenerse sano, con ganas de seguir adelante y disfrutar de muchos años más. Un vez resueltas tus dudas acerca del test puedes empezar a pensar qué vas hacer cuando puedas salir de casa y encontrarte con tu familia o amigos.