ALEJANDRO: He comenzado a dormir mal porque temo tener que volver a encerrarme. - BuscandoRespuestas.com

P.- ALEJANDRO: Últimamente duermo mal a pesar de que Madrid haya entrado en fase 1. En mi casa la situación es un poco crítica ya que mi madre con 59 años tiene problemas de demencia y a veces no recuerda las cosas. Han sido dos meses muy duros y lo que me da miedo es tener que encerrarme otra vez por si a mi madre la hacen la prueba en el ambulatorio o el neurólogo si que es cierto que no presenta síntomas.

R.- Alejandro, la situación de estrés que hemos vivido durante el confinamiento y ahora en la desescalada donde la incertidumbre sigue siendo protagonista, puede hacer que nuestro descanso se vea alterado. Los pensamientos que pueden aparecer en estos momentos pueden ser negativos, de tipo catastrofista y anticipatorios que nos llevan a imaginarnos el peor de los escenarios.

Entiendo que la situación en casa te preocupe y te resulte difícil de sobrellevar, por eso es muy importante que también te cuides y puedas buscar apoyo en familiares, amigos o incluso de algún

psicólogo/psicóloga que pueda darte pautas relacionales con tu madre. Ella necesita una atención y cuidado especial por lo que las visitas al médico de forma regular son esenciales.

Intenta cambiar esos pensamientos anticipatorios y catastrofistas para dar espacio a pensamientos positivos ( por ejemplo : ‘ mi madre no presenta síntomas, está bien’), esos que te ayuden a encontrar soluciones en caso de necesitarlas. Lo antes comentado, busca apoyo en tu entorno más cercano y en caso de que tu malestar aumente, de un profesional de la salud mental