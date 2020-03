Viajamos a China para contar la actualidad desde el país donde comenzó el coronavirus - BuscandoRespuestas.com

BuscandoRespuestas.com aterriza en China. En la region que fue origen del coronavirus COVID-19.

Desde hoy tendremos en nuestras páginas la realidad de lo que ocurre en el pais sobre el que se cuentan historias que parecen moverse entre la realidad y la leyenda.

China visto sobre el terreno por una profesora madrileña de 27 años que vuelve a la que es su casa desde hace más de tres años. Y como dice ella en su primer articulo, con más miedo a la incertidumbre que al propio virus.

Embarcada ya en un vuelo de Aeroflot con escala en Moscú, Beatriz regresa a sus clases presenciales tras varias semanas impartiendo online sus lecciones de español, en unas vacaciones de invierno alargadas por el coronavirus.

Licenciada en filología hispánica con un máster de español para extranjeros, relatará a nuestros lectores cada día sus visiones y sensaciones para que conozcamos de primera mano cómo se vive en el país en el que el coronavirus COVID-19 saltó de los animales salvajes a la especie humana.

Beatriz aterrizará en Shanghái a última hora de la noche, y de allí se desplazará a Yiwu, una ciudad a menos de 600km de Wuhan en línea recta, llena de interrogantes y dudas sobre lo que le espera en la que es desde hace 3 años su casa.

Así es como cuenta ella hoy el inicio de su aventura:

«La primera vez que me dispuse a dejar España tenía apenas 23 años y era una recién postgraduada con ganas de cerrar los ojos. Y digo cerrar porque irme a otro país para mí era todo un sueño. Pero la experiencia no ha hecho más que agrandarme la mirada.

Tras estudiar filología hispánica y el máster de español para extranjeros, sentía que no era más que una niña con formación académica y una cabeza llena de ideas que o se expandía o corría el riesgo de estallar.

Esto fue determinante para decidir que me tocaba dar un paso de gigante y cargarme de fuerzas para coger el primer avión de mi vida, sola, en dirección a China para ejercer mi primer puesto de trabajo profesional, aprender idiomas, ser ama de mi casa, de mi economía, de mi vida.

Y así llevo tres años, un millón de recuerdos y experiencias suficientes para dar forma a una nueva vida.

Todas ellas son las que me ha hecho crecer y las que me empujan a volver incluso hoy, aunque algunos no lo comprendan fácil.

Por eso he aceptado este reto de contar cada día la realidad que me rodea y las impresiones que me produce aquello que me voy a ir encontrando.

China ya es de por sí una tierra de contrastes. Ahora incrementados, supongo, por la realidad del coronavirus.

Tengo informaciones contradictorias de mis amigos, alumnos, jefes… viajo sin saber muy bien lo que me voy a encontrar.

Y cada día os iré contando como se vive hoy en el país más grande… marcado y transformado por uno de los bichitos más pequeños de la tierra: el COVID-19.»

