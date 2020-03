El Diario de Bea: China está casi normal, aunque han cambiado los uniformes - BuscandoRespuestas.com

No te pierdas: ‘El Diario de Bea’ »

Nihao. Ya estoy en China.

Shanghái me recibe lluviosa y con algo de frío. El avión iba lleno de gente, en su mayoría chinos, aunque también algunos extranjeros. Prácticamente todo el mundo ha llevado la mascarilla durante todo el viaje y se la ha quitado en los momentos de comer (tocando la parte interior y dejándola en cualquier sitio para luego volverla a usar).

También se veía mucha gente con guantes y una minoría se ha lanzado al uso de gafas y hasta plásticos para proteger la ropa.

Yo he preferido ponerme solo la mascarilla en el momento de bajar del avión (aunque el colegio me recomendó el uso de las gafas para el aeropuerto) y ya la he llevado puesta hasta llegar a casa. Es incomodísima y en el momento de quitármela sentía como si me hubiera roto la nariz con un golpe.

Sobre la posible alarma y las historias de pánico que recorren occidente cuando se habla de la situación actual en China, nada o casi nada.

Los controles del aeropuerto no han sido nada exhaustivos. Simplemente hemos tenido que completar un papel con algunos datos sobre últimos viajes y sobre si padecemos o hemos notado la existencia de algún síntoma. Más allá del personal del aeropuerto con trajes ‘NBQ’ (me parece) que suenan a quirófano o a película de ‘guerra biológica’, y un control más lento de lo habitual, todo ha sido como siempre. He recogido mi equipaje y he salido a ver qué hacer.

Como es costumbre en China, al ir a la zona de autobuses me he encontrado con algún “buscavidas” que ofrece transporte y gracias a ello he podido dirigirme a la estación de tren Honqiao que se encuentra a 30km del aeropuerto, y allí he cogido un tren rápido para llegar a casa.

Al salir del tren, los pasillos de la estación de Yiwu eran algo escalofriantes, llenos de doctores y aparatos médicos, pero ¿para qué los tienen? Todos pasábamos por delante de las mesas sin detenernos. Al llegar al final han apuntado mis datos, han mirado mi temperatura y me han dejado marcharme.

Los autobuses urbanos están en funcionamiento, per antes de salir los desinfectan y los limpian y en marcha. Eso sí, antes de entrar hay que mostrar el “QR de salud”.

En China se ha diseñado una aplicación a través de Alipay que registra tus datos de salud a través de un breve cuestionario y mientras este código esté de color verde tienes libertad para llevar una vida normal.

El código puede salir en otros dos colores: amarillo y rojo. El amarillo exige una cuarentena de siete días y el rojo de 14 días pues eres persona de alto riesgo.

Si no lo tienes tendrás que apuntar tus datos personales en una ficha y entonces mirarán tu temperatura corporal (así lo hice yo).

Y, tras más de 24h, consigo llegar a casa y, cómo no, el requisito fundamental para poder entrar: mirar la temperatura corporal y así será desde ahora cada vez que entre y salga de casa.

Aunque una vez obtenga el código verde espero poder circular con normalidad.

China ha tomado medidas muy fuertes para detener cuanto antes el contagio y volver a la normalidad ¿pero en qué situación está actualmente? En mi provincia llevan 6 días sin nuevos casos de contagio, pero esto no les quita la sensación de que aún necesiten tomar precauciones. Por tanto ¿cómo estarán las calles? ¿qué comercios estarán abiertos? Mañana podré salir a la calle (porque será de día, no por el coronavirus) y os seguiré contando.

Baibai