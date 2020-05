La estrategia 'minimax', utilizada por EEUU en la guerra fría, puede ser clave para acertar con el desconfinamiento - BuscandoRespuestas.com

21 mayo, 2020

Eduardo Costas. Catedrático de Genética de la UCM. ACADÉMICO CORRESPONDIENTE DE LA REAL ACADEMIA NACIONAL DE FARMACIA Victoria López Rodas. Catedrática de Genética de la Universidad Complutense. Beatriz Baselga-Cervera. Científica. Department of Ecology, Evolution and Behavior, University of Minnesota, St Paul, Minnesota 55108 y Minnesota Center for Philosophy of Science, University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota 55455. USA