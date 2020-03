Si te cuesta dormir, sientes ansiedad, tienes miedo… BuscandoRespuestas te ‘lleva’ el psicólogo a casa

Ya estamos en marcha con el servicio de Prensa Ibérica y Grupo Zeta, a través de Buscando Respuestas, y las preguntas a los psicólogos están llegando bastante más rápido de lo que podíamos prever.

La situación de crisis sanitaria que estamos viviendo, y la incertidumbre y alarma que genera, nos pueden llenar de ansiedad, despertar nuestros miedos y ponernos en un estado de nerviosismo que hará aún más difícil sobrellevar nuestro encierro.

Y en este punto es fundamental la atención de prestigiosos profesionales que con sus consejos puedan ayudarnos a devolver la normalidad incluso en estas circunstancias.

Por eso hemos puesto en marcha este servicio y confiamos en responder a sus preguntas salvando siempre la confidencialidad necesaria,

De momento en estas mismas páginas encontrará la respuesta del psicólogo.

Preguntas y Respuestas:

ANTONIO: Llevo desde el viernes aislado en casa. No tengo ningún síntoma que me haga sospechar que pueda estar enfermo. Pero voy viendo como mi despensa va menguando y pensar en que mañana o pasado tenga que salir a la calle para comprar me genera pánico al contagio. ¿Cómo evitar esta situación?

Lo más importante es estar correctamente informado por el nuevo coronavirus y no dejarse llevar por la multitud de mensajes que recibimos por la redes sociales, muchos de ellos bulos.

Las autoridades sanitarias y los medios de comunicación deben ser nuestras fuentes de información para conocer cómo se transmite el Covid-19, y qué precauciones debemos de tomar.

También es necesario entender que el miedo es una emoción normal, y es normal que aparezca ante una situación tan desproporcionada como la que estamos viviendo. El problema es cuando ese miedo produce una situación de bloqueo como esta que nos impide salir de casa.

Una forma de tratar de vencer este miedo es afrontarlo poco a poco, es decir, no salir todos los días y tratando de espaciar las salidas más necesarias en el tiempo. Una vez realizada la salida comprobará que no pasa nada, que no tiene que pasar nada y eso ayudará en la siguiente.

Pero insisto, la mejor manera de afrontar esta situación es tener siempre información veraz y contrastada.

Responde Eva M. Barata, psicóloga del SAMUR-Protección Civil, colegiada Nº: M16217

TERESA: Mi madre tiene 85 años y, por suerte, está muy bien de salud, pero tengo la necesidad de saber continuamente cómo se encuentra. No sé como gestionar bien mi comunicación con ella, cuantas veces llamarla, cómo enfocar la conversación…. No quiero trasladarle una sensación de ansiedad o angustia…

Los mayores tienen que estar informados de lo que está pasando sin alarmas. Darles información veraz sobre el coronavirus, obtenida de las fuentes oficiales y medios de comunicación, y adaptada a su lenguaje y sus características.

En cuanto a las llamadas, hay que realizarlas cuando se consideren oportunas, pero no en una frecuencia mucho mayor a la que se hacían antes de la aparición del coronavirus. Más llamadas de las habituales les pueden alarmar.

Lo mejor sería evitar que las conversaciones que tengamos con las personas mayores no giren única y exclusivamente en torno al coronavirus. Elegir temas cotidianos, cómo ha ido el día, qué has comido…

Además, para reducir su ansiedad o su preocupación debemos transmitirles también que estamos bien, que si tienen nietos hablen con ellos y comprueben que están bien, que están ahí. Les dará seguridad.

Además de todo esto es muy recomendable que, si el mayor dispone de nuevas tecnologías, mandarles videos o realizar videollamadas.

Responde Eva M. Barata, psicóloga del SAMUR-Protección Civil, colegiada Nº: M16217

ANA: Tengo un hermano con una discapacidad intelectual al que salir de sus rutinas le supone un gran trastorno emocional. Con todo lo que está pasando está muy descolocado y no sé cómo manejar la situación.

En el caso de las personas con discapacidad es esencial informarles de forma que puedan entender la situación. La forma de hacerlo debe estar adaptada a cada tipo de discapacidad, en línea con la forma habitual de comunicarse con ellos.

Pero siempre deben estar informados tanto de lo que está ocurriendo, como de lo que puede llegar a ocurrir.

Mantener la comunicación con ellos, e intentar, como en el caso de las personas mayores, que las conversaciones no giren única y exclusivamente sobre el coronavirus.

Escuchar sus necesidades y demandas nos permitirá poder hablar de otros temas.

Responde Eva M. Barata, psicóloga del SAMUR-Protección Civil, colegiada Nº: M16217

JAVIER: Estoy ya desesperado, y llevo solo tres días encerrado en casa. Tiene pinta de que esto va para largo, y me entra claustrofobia solo con pensarlo. ¿Cómo debo enfocarlo? ¿cómo puedo prepararme en lo psicológico para permanecer entre estas cuatro paredes sin salir a la calle?

Javier, el escenario que estamos viviendo ha hecho que nuestros hábitos y conductas se vean alterados. En estos momentos es importante que puedas centrarte en el día a día y realizar actividades que te puedan motivar y que ahora sí puedas dedicarle tiempo. Pensar en positivo, en hacer cosas importantes para ti y para los demás, te va ayudar a sobrellevar esta situación. El humor es también un gran aliado.

Responde Raquel Roizner, psicóloga de Clínica Corachan. Nº de colegiada: 11209COPC

VIRGINIA: Leo las noticias y me invaden sentimientos de miedo, de incertidumbre, de impotencia, de falta de control, ¿cómo puedo hacer para que estos pensamientos y sensaciones negativas no se apoderen de mí y me paralicen? Siento una ansiedad enorme…

El miedo es una emoción desagradable pero necesaria para la supervivencia cuando percibimos situaciones de amenaza, sin embargo, el miedo intenso y extremo nos lleva al bloqueo emocional y nos impide reaccionar y encontrar soluciones y alternativas saludables y a pensar de manera positiva. Técnicas como la relajación, respiración profunda, el mindfulness ( que nos centra en el aquí y ahora), te ayudarán a tener más sensación de control y seguridad. Aceptar como te sientes y compartirlo con tu familia y amigos también te ayudará a sentirte mejor. Ánimo Virginia!

Responde Raquel Roizner, psicóloga de Clínica Corachan. Nº de colegiada: 11209COPC

MONTSERRAT: Tengo dos hijos pequeños en casa. Mi madre vive sola, pero no puedo ir a verla. Me dice por teléfono que está bien, pero tengo la sensación de que no lo está. Ni puedo dejar a los niños solos en casa ni puedo acercarme con ellos a verla por el riesgo que eso entraña. Me estoy martirizando. No sé cómo gestionar la situación…

Montserrat, entiendo perfectamente tu preocupación y malestar ya que lo que sentimos en estos momentos es la necesidad de proteger a nuestros seres queridos y las circunstancias hacen que no podamos estar a su lado y acompañarlos todo lo que nos gustaría. Confía en las palabras de tu madre y en que está bien. Los vecinos y el espíritu solidario de muchas personas que puedan vivir cerca de ella podría ser un recurso con el que también podrías contar.

Raquel Roizner, psicóloga de Clínica Corachan. Nº de colegiada: 11209COPC

VÍCTOR: Soy joven y no tengo fiebre. A veces una pequeña tos, pero me empiezo a notar tan obsesionado que no soy capaz de apartar mi mente de los síntomas, y hay ratos en que tengo la sensación de tenerlos todos. No sé cómo afrontar esta sugestión…

Víctor, estar excesivamente pendiente de los síntomas de los que me hablas hará que tu malestar se intensifique. Es importante que evites la sobreinformación y hablar permanentemente del tema. Destina tu tiempo a ocuparlo en cosas que te puedan hacer sentir bien ( lectura, escuchar música, ver documentales, películas ) y comparte tus sensaciones con las personas más cercanas a ti y de tu confianza. Verás que llevar todo esto a cabo te ayudará.

Raquel Roizner, psicóloga de Clínica Corachan. Nº de colegiada: 11209COPC

PILAR: Desde que empezó el confinamiento en casa, vivo con una angustia total. Por el día no me aparto de la televisión para saber cada nueva noticia y por la noche ni puedo dormir. El estrés que me produce la situación me ha llevado a un insomnio que me está destrozando… ¿Cómo puedo tranquilizarme para, al menos, poder descansar algo?

Estar confinados Pilar es ya una circunstancia que psicológicamente nos afecta y nos puede crear estrés. Debes evitar la sobre-información o infointoxicación, seguir la información minuto a minuto no hará que estés mejor informada y lo que provoca es un aumento del miedo y del nerviosismo. Da crédito a las fuentes oficiales que son las que dan más valor al conocimiento científico. Realizar técnicas de respiración y relajación sobre todo antes de irte a dormir te tranquilizará. Aparta los pensamientos negativos y piensa que eres capaz y fuerte, más de lo que nos podemos creer.

Raquel Roizner, psicóloga de Clínica Corachan. Nº de colegiada: 11209COPC

